Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Россия неоднократно предпринимала попытки заключить перемирие.

Россия привержена мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что наша страна неоднократно предпринимала попытки заключить перемирие с Украиной. Например, по случаю празднования Пасхи, Дня Победы, а также в виде месячного моратория на атаки по энергетической инфраструктуре. Российская сторона соблюдала договоренности, а украинская — нет. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали свои агрессивные и преступные действия.

«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины», — говорит Лавров.

Российская сторона уже завершила подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «1000 на 1000».

В данный момент ведется активная работа над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров указал на неадекватность Зеленского. Глава МИД РФ обратил внимание на непоследовательное поведение украинского президента. Он напомнил, что Зеленский требовал явки президента РФ Владимира Путина в Стамбул после того, как сам подписал указ о запрете переговоров с ним.