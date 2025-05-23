Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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За последние трое суток националисты запустили рекордное количество беспилотных летательных аппаратов по территории России. Их количество достигло 788 штук.

Активные атаки ВСУ по территории России являются попыткой сорвать процесс мирных переговоров, которые начались между РФ и Украиной. Об этом сообщил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между президентом России Владимиром Путином и президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривал обмен военнопленными „тысяча на тысячу“, и продолжение работы над документами, в которых будут сформулированы конкретные условия и требования, выполнение которых необходимо для заключения договоренностей. Будем продолжать эту работу, невзирая ни на какие провокации», — заявил он.

За последние трое суток ВСУ запустили рекордное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России. Их количество достигло 788 штук. Атаки дронов были отражены. Однако есть информация о раненых и погибших мирных гражданах.

По словам Лаврова, такая ситуация указывает на поддержку украинских нацистов европейскими странами под предводительством правительств Британии, Франции и Германии.