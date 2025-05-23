МИД РФ: Россия даст адекватный ответ на массированные атаки со стороны Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В отличие от Киева, ВС РФ в качестве целей будут выбирать военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.

Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины. Об этом заявили в МИД России.

«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — сказано в сообщении ведомства.

В период с 20 по 23 мая было зафиксировано 788 атак украинских дронов самолетного типа и ракет западного производства по территории РФ вне зоны спецоперации. Средствами ПВО уничтожено 776 БПЛА и ракет, 12 смогли достичь цели.

Есть погибшие и раненые. Среди них восемь жителей Запорожской области: молодая девушка, четверо детей — десяти, девяти и восьми лет, а также годовалый малыш. Восемь человек пострадало в Липецкой области. ВСУ также атаковали ракетами HIMARS по гражданским объектам в Курской области. Местные жители были ранены, в том числе двое детей.

Даже после освобождения Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток ударить по территории РФ. Националисты совершают атаки при помощи БПЛА, дальнобойной артиллерии и танками. Эти условия вынудили президента РФ Владимира Путина принять решение о создании буферной зоны. В МИДе отметили, что эта мера сведет к минимуму возможность атаки по приграничным районам России с использованием различного оружия.

Массированные атаки ВСУ — попытка сорвать процесс прямых переговоров между Россией и Украиной, подчеркнули в МИД. Киев препятствует реализации договоренностей, которые были достигнуты между делегациями в Стамбуле. В том числе, украинская сторона стремится к тому, чтобы не допустить масштабного обмена военнопленными.

«В русло взятого украинской „партией войны“ курса вписываются и нарушения неукоснительно соблюдавшихся Россией так называемого „энергетического“ и пасхального перемирий, а также объявленного нами режима прекращения огня в дни празднования 80-летия Великой Победы», — добавили в МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области.