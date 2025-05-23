«Я увижу свою семью»: появились кадры первого этапа обмена пленными

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Домой вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц.

Появились кадры, как российские солдаты располагаются в автобусах после освобождения с подконтрольной ВСУ территории. Известно, что РФ вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц.

«Сегодня произошел обмен. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри меня переполняют очень приятные, теплые чувства. Я увижу свою семью, родственников, детей и близких. Все будет хорошо, Слава России!» — сказал один из военных.

Обмен военнопленными стал возможен благодаря договоренностям между РФ и Украиной, достигнутым 16 мая в Стамбуле. Это — инициатива российской стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц.

Сейчас они находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Следующая остановка — Россия. На родине освобожденным гражданам предстоит пройти лечение и реабилитацию. В ближайшее время обмен пленными будет продолжен.