Похищенная в Петербурге девочка вернулась домой спустя 6 лет

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Отец пытался вывезти ребенка в ОАЭ по поддельным документам.

Девочка Злата, которую искали шесть лет, наконец вернулась в Петербург. В 2020 году ее похитил отец. Ни мама, ни родственники ничего не знали о девочке. Предполагали даже самое страшное и… продолжали искать. Все эти годы ребенку не давали связаться с матерью. Теперь ребенок дома. Подробнее историю возвращения расскажет корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

На лице Маргариты Лазаревой счастливая улыбка. Она снова крепко держит свою дочь Злату за руку. Бывший муж похитил девочку, на связь не выходил. И только на днях его задержали в аэропорту Минска — по поддельным документам он пытался увезти дочь в Арабские Эмираты.

Мать и дочь эмоции не сдерживают — целуют друг друга и крепко обнимают.

«Это невероятные эмоции. Мы вернули девочку себе, как это и должно было быть. Мы счастливы, что все получилось», — отмечает Маргарита Лазарева, мама Златы.

Маргарита, как только узнала, что дось нашли, срочно вылетела в Белоруссию. Переживала, не знала, как пройдет встреча после долгой разлуки. Волновалась, что что Злата забыла ее. Но опасения оказались напрасными.

«Все нормально. Она вспомнила меня, обняла. Мы поцеловались. Она мне сразу сказала: «Мама, давай я угощу тебя пончиками», — рассказывает женщина.

Отец похитил Злату в марте 2020 года. Девочка жила с ним, когда супруги разводились. Суд решил, что ребенок должен остаться с мамой. Тогда мужчина подгадал, когда жена ушла на работу, и увез дочь в неизвестном направлении.

Нелюбова лишили родительских прав и завели на него уголовное дело после того как он не вернул ребенка. Мужчину объявили сначала в федеральный, потом в международный розыск. Как удалось выяснить следствию, Нелюбов скрывался вместе со Златой в Ростовской области и в Новороссийске. Мужчина изменил внешность, поэтому по камерам видеонаблюдения отыскать его было сложно. Он постоянно менял телефоны, адреса проживания и до минимума сузил круг общения.

«Проведены нами следственные и оперативные мероприятия. Установили его место жительства в Новороссийске. Отследили его путь следования от различных маркетплейсов. Соответственно, получена камера видеонаблюдения. Частично получена его внешность…» — рассказывает Денис Мансуров, старший следователь второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ РО СПБ.

Все пять лет мужчина на связь с мамой девочки не выходил. И ничего ребенку о матери не рассказывал. Злата ходила в детский сад, но когда ей исполнилось семь, в школу не пошла — папа обучал ее предметам сам дома. При этом, по словам ребенка, нигде не работал.

— Ты у папы спрашивала, вообще, где моя мама? — спрашивает корреспондент.

— Ну, я у него об этом даже не спрашивала, — отвечает Злата.

— Но ты знала, что она жива-здорова, что она любит тебя? — уточняет журналист.

— Да, знала, — говорит девочка.

Ранее у Нелюбова уже были проблемы с законом. Неоднократно судим за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, принуждение к совершению сделки, а у кредиторов он в черном списке. Но теперь Нелюбову грозит куда более строгое наказание за похищение девочки. Сейчас он находится под арестом в Белоруссии. В Россию его должны экстрадировать не ранее, чем через два месяца.