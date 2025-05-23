«Друзей не осталось»: Анна Асти рассказала о своем одиночестве

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В начале года певица рассталась с мужем.

Певица Анна Асти самостоятельно следит за своим ментальным здоровьем, так как в ее жизни нет места психологам и друзьям. Об этом сообщила артистка на красной дорожке музыкальной премии RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Я самостоятельно слежу за своим ментальным здоровьем, ни друзей, ни психологов у меня не осталось. Нужно уметь справляться, помогать себе самостоятельно», — заявила Асти.

Певица добавила, что она никогда не остается в полном одиночестве, ведь постоянно находится в диалоге с самой собой. Анна Асти подчеркнула, что жизнь становится проще, когда человек умеет слушать и чувствовать себя. Артистка также дала совет поклонникам: нужно читать и развиваться, чтобы не чувствовать себя одиноко.

Анна Асти была замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным более четырех лет. Однако в феврале 2025 года появилась информация, что супруги расстались и не живут вместе с декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, что происходит в личной жизни Анны Асти.