Генпрокуроры России и Мьянмы подписали документ о взаимной защите граждан

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Ведомства нацелены на соблюдение принципов международного права.

Граждане России и Мьянмы будут защищены от неправомерных действий в сфере международной юстиции. Соответствующее соглашение подписали генпрокуроры двух стран — Игорь Краснов и Тида У. Встреча глав ведомств прошла в Москве.

«Этот важный документ будет служить инструментом реализации гарантии защиты от участившихся злоупотреблений со стороны ряда иностранных государств и псевдомеждународных судебных органов. Я считаю, что выбранный нашими ведомствами курс в очередной раз подтверждает обоюдную нацеленность России и Мьянмы на соблюдение основополагающих незыблемых принципов международного права — суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека и гражданина», — отметил генеральный прокурор России

Игорь Краснов подчеркнул, что Россия и дальше готова делиться наработанной практикой с коллегами из Мьянмы для противодействия угрозам.