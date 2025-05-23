«Ценой собственных жизней»: экипаж разбившегося Ми-8 увел вертолет от жилых домов

Фото: 5-tv.ru

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Судно упало в Орловской области на расстоянии полутора километров от населенного пункта.

Экипаж военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Орловской области, увел падающее судно от жилых домов ценой собственных жизней. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Фото с места крушения также появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Это случилось в безлюдной местности на расстоянии 1,5 километра от п. Нарышкино. Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — сказано в сообщении.

Клычков подтвердил, что причина трагедии — техническая неисправность. Вертолет упал на расстоянии полутора километров от поселка Нарышкино Урицкого района в безлюдной местности. Пострадавших среди местных жителей нет, последствия инцидента не представляют опасности. Место происшествия оцеплено, проводятся необходимые проверки.

«На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия», — добавил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области. Судно Вооруженных сил России разбилось при выполнении планового полета. Предварительная причина — техническая неисправность.