«Место начало кровоточить»: как рак кожи маскируется под обычный прыщ

Фото: 5-tv.ru

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Такие воспаления могут покрываться корочкой и долго не проходить без лечения.

Злокачественное образование может проявиться в виде безобидного и привычного прыщика на лице. Об этом слова дерматолога Дэниела Сугайа из его социальных сетей приводит портал «Доктор Питер».

«Я часто слышу от пациентов жалобы на то, что «я всего лишь умылся, а это место начало кровоточить», повторяется цикл «кровотечение-струп», — отметил врач.

Когда стоит обратиться к врачу

Нужно обратить внимание на то, как ведет себя воспаление во время умывания. Даже если вы едва прикасаетесь к прыщу, но он при этом травмируется, то это может быть базально-клеточной карциномой — одним из видов рака. Такие высыпания хрупкие и склоны к кровотечениям;

На лице появилась незаживающая ранка, уплотнение или область шелушения. Если такое не проходит пару дней, кровоточит и покрывается корочкой, то это тоже тревожный сигнал;

Воспаление не ушло с лица в течение четырех недель — также является сообщением организма для прохождения обследования;

Появление шрамов с жемчужным оттенком на коже должно насторожить. Такие образования возникают внезапно и со временем только увеличиваются в размере;

«Укус комара», который не проходит за пару недель, относится к признакам онкологического заболевания.

Как защитить себя?

Использовать кремы с солнцезащитными фильтрами и стараться не обгорать на солнце. Всего пять обожженных участков кожи сделают вас уязвимым к раку.

Но самое главное — нужно проходить регулярное обследование, которое поможет выявить не только проблемы с кожей, но и другие заболевания.

Стоит отказаться от процедур в солярии. Большинство ожогов кожного покрова получено людьми именно из-за него.

По статистике Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии, на рак кожи приходится до 12% всех случаев злокачественных заболеваний, и эта цифра с каждым годом увеличивается.

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