«Это не шутки»: Филиппа Киркорова госпитализировали из-за ожога
Филипп Киркоров попал в больницу из-за ожога
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Травму артист получил во время выступления в Санкт-Петербурге.
Народный артист России Филипп Киркоров попал в больницу. Об этом 5-tv.ru сообщили адвокат Александр Добровинский и его помощница Екатерина Успенская.
По их словам, певец обратился к медикам из-за ожога, полученного недавно во время выступления в Санкт-Петербурге.
«Филипп сейчас находится под наблюдением врачей. Он взял небольшой отпуск, чтобы вылечить последствия ожога. Это все-таки не шутки. Как только ситуация стабилизируется, наш любимый Филипп Бедросович вернется к работе и продолжит радовать своим творчеством», — уточнил Добровинский.
Помощница исполнителя добавила, что вынужденный отпуск выпадает на важное для Киркорова событие.
«В эти дни у него большая дата — 40 лет творческой деятельности на сцене. Имеет право взять паузу и заняться здоровьем», — подчеркнула Успенская.
Травму музыкант получил на собственном концерте. Знаменитость выполнял опасный трюк: стоя спускался на больших качелях на сцену, а позади него, словно огненные крылья, разлетались искры. Чтобы не упасть с большой высоты, Киркоров держался за специальную ручку, тем самым подставив тыльную сторону ладони под фейерверк.
По данным СМИ, у певца появились осложнения из-за сахарного диабета.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джимми Фэллон перевоплотился в Филиппа Киркорова.