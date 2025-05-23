«Светлый человек»: Майданов об участии SHAMAN в «Интервидении»

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конкурс пройдет в Москве 20 сентября.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, — хороший выбор для представления нашей страны на конкурсе «Интервидение-2025». Об этом на дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил в беседе с 5-tv.ru.

«(SHAMAN. — Прим. ред.) Выбор достойный вполне. Он молодой, красивый, голосистый блондин. Все здорово, потому что светлый человек должен представлять светлую страну», — поделился он.

Майданов оценил и само музыкальное соревнование. По его словам, «Интервидение» является хорошей альтернативой «Евровидению». Он также отметил, что мероприятие ждет успешная судьба, так как это возрождение исторического конкурса.

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Представлять на нем Россию будет исполнитель SHAMAN. Конкурс проводился во времена СССР в 1960–1980-х годах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет поддерживать морально Ярослава Дронова на протяжении конкурса.