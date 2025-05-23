«Засматривается на женщин»: Катя IOWA рассказала о своем двухлетнем сыне

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица считает своего наследника уже взрослым человеком.

Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчиков, больше известная под псевдонимом Катя IOWA, призналась, что видит в своем двухлетнем сыне Льве взрослого человека. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru после концерта музыкального коллектива.

«Мужчине два года. Он уже чувствует музыку, различает все цвета. У него очень аналитический склад ума. С ним можно договориться. У нас клевая няня: они делают с ней дорогу из скотча через весь дом, какие-то ловушки, говорят на английском. Он любит интересных людей», — поделилась Катя.

Певица рассказала, что ее сын способен оценить и женскую красоту. Накануне концерта Катя IOWA гуляла с ним по парку, когда возле них остановилась незнакомка на каблуках. Мальчик сделал ей комплимент, сказав, что она очень красивая.

«Это самый искренний комплимент от мужчины. Человеку два года, как он вообще засматривается на взрослых женщин? Дети же взрослых людей обычно не замечают. А он засмотрелся и оценил ее красоту», — рассказала певица.

Она также поделилась, что после работы всегда бежит к сыну. Старается воспитывать его она без интернета, в основном мальчик растет на мультфильмах. Любимыми у Льва являются российский мультсериал «Везуха!» и советские работы. По словам Кати, он осмысленно смотрит их и повторяет целые фразы за персонажами.

Певица стала мамой в марте 2023 года. У нее есть муж, гитарист Леонид Терещенко. Пара поженилась в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кате IOWA пришлось жить с грудным сыном в передвижном вагончике.