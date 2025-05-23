Патрушев: Россия вносит значительный вклад в защиту экологии Земли

Фото, видео: Пресс-служба Дмитрия Патрушева; 5-tv.ru

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Вице-премьер принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе, который проходит в Петербурге. В этом году мероприятие объединило свыше 1,2 тысячи участников из более 70 стран. Основными темами стали продовольственная безопасность в условиях изменения климата, развитие экотуризма и другие не менее важные вопросы.

«Участие более чем 70 стран и 17 международных организаций, активное вовлечение молодежи показывают, что экология — это общее дело, не зависящее от границ, возраста или политических убеждений. Динамичное развитие экономики повышает ответственность человека перед природой. Эффективное управление природными ресурсами важно для каждого государства и каждого из нас», — отметил Патрушев.

Как напомнил вице-премьер, президент РФ Владимир Путин отмечал, что экологическое благополучие граждан является стратегическим приоритетом для страны. Был создан даже отдельный национальный проект под названием «Экологическое благополучие». Его основная цель — объединить усилия власти, бизнеса и общества в этом направлении. Патрушев отметил, что на его реализацию проекта до 2030 года направят около 800 миллиардов рублей.

«Россия активно выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в сфере экологии. Мы поддерживаем инициативы по линии Организации Объединенных Наций (ООН), работаем в рамках более 20 конвенций и соглашений. Кроме того, бассейны 70 рек у нас являются трансграничными. Поэтому большое значение придаем кооперации с иностранными партнерами», — добавил Дмитрий Патрушев.

Он указал на необходимость сосредоточить усилия на расширении горизонтальных связей между правительствами, экспертами и научными сообществами. Работа в таком формате, как подчеркнул вице-премьер, позволит комплексно обмениваться передовым опытом, результатами исследований и технологиями.

В этой связи Патрушев обозначил ключевые направления деятельности России в области экологии. В частности, активно создается инфраструктура для очистки сточных вод на водных объектах. Кроме того, за последние шесть лет на Волге и Байкале было построено около 130 очистных сооружений. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» планируется расширить географию мероприятий, охватив крупнейшие водные артерии страны.

Для уменьшения вредных выбросов в атмосферу и снижения негативного воздействия на окружающую среду в России проводится систематическая работа по контролю за функционированием очистных сооружений на предприятиях и их модернизации. Также внедряются принципы экологической ответственности бизнеса.

Восстановление лесов в России происходит быстрее, чем их вырубка. За последние шесть лет площадь новых насаждений достигла почти восемь миллионов гектаров.

За последние шесть лет в РФ было создано около 300 объектов для работы с отходами. В рамках нового национального проекта планируется построить еще не менее 400 таких объектов. К 2030 году планируется ликвидировать как минимум 50 объектов, которые наносят вред окружающей среде.

Вице-премьер также отметил, что сохранение биоразнообразия является вызовом для всех стран. Международное сотрудничество играет важную роль в решении этой проблемы. Благодаря совместной работе в России удалось почти в три раза увеличить популяцию дальневосточного леопарда и в полтора раза — амурского тигра. А в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» особое внимание уделяется сохранению 17 редких и исчезающих видов животных.

«Учитывая масштабы России, мы осознаем свою ответственность за сохранение природных богатств. Поэтому будем продолжать своё развитие с максимальной заботой об окружающей среде», — подытожил Дмитрий Патрушев.