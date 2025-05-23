Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мероприятия будут проходить в Москве в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко выступит на фестивале «Театральный бульвар» 28 июня с коллективом театра имени Моссовета. Об этом он рассказал во время беседы с Агентством городских новостей «Москва».

«Площадка пока еще не ясна, потому что площадки будут по всей Москве, не только по Бульварному кольцу, а вся Москва превратится в большой театр, великий театр, включая Большой. И мы тоже сыграем нашу программу, музыкально-театральную программу „Слова под музыку“. Это неповторимо», — отметил он.

В прошлом году актер также представлял театр имени Моссовета. Он поделился тем, что молодые артисты их труппы в рамках фестиваля давали спектакли, показывали сценки, декларировали стихи и исполняли песни.

Куценко также отметил, что он гордится такой театральной акцией, которая проводится в столице.

«Театральный бульвар» — это уличный фестиваль, который проходит преимущественно на Бульварном кольце. Мероприятие будет проходить в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. В первый раз событие было реализовано в прошлом году, в этом году принято решение его повторить.

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