«Думала не пустят»: Волочкова смогла проститься с Григоровичем в Большом театре

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балерина в истерике заявила, что церемония прощания с легендарным хореографом превратилась в «бал лицемерия».

Заслуженной артистке России Анастасии Волочковой удалось попрощаться со своим педагогом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. О том, как прошла траурная церемония, рассказала сама балерина корреспонденту 5-tv.ru.

Прощание с выдающимся балетмейстером прошло в Большом театре. И несмотря на то, что Анастасия — бывшая прима этого храма искусств (больше 20 лет назад ее со скандалом уволили из театра), она не была уверена, что ей удастся попасть внутрь и возложить цветы к гробу наставника. Но ей все же удалось проводить хореографа в последний путь.

«Я реально думала, что меня не пустят в театр. Слава богу, что хватило благоразумия!» — заявила Волочкова.

Артистке не удалось сдержать эмоций во время разговора с журналистами. Она призналась, что этот день для нее очень тяжелый, и не только потому, что не стало ее наставника, но и потому, что церемония прощания превратилась в «бал лицемерия».

«Видеть человека, который 30 лет был в моей жизни ангелом-хранителем, в гробу. Слушать вот эти высокопарные слова людей, которые у гроба что-то говорят. <…> Мне очень тяжело сидеть и смотреть на вот такое мероприятие, как на спектакль», — откровенничала Волочкова.

Она уточнила, что хотела лишь попрощаться с педагогом и выразить свою благодарность за все, что Григорович для нее сделал.

«Моя задача была человеческая: прийти, поклониться гробу, поднести цветы. Передать поклон от моей мамы, которая была свидетелем того, что Григорович меня вернул в Россию (Анастасия какое-то время танцевала в Лондоне. — Прим. ред.). <…> А смотреть на это, как на какой-то преферанс, это, мне кажется, большая глупость», — не сдержала слез балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Григорович сыграл судьбоносную роль в жизни Анастасии Волочковой.