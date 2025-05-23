Российский самолет Ту-204-300 совершил первый полет

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Лайнер успешно приземлился в аэропорту космодрома Восточный.

Самолет «Роскосмоса» Ту-204-300 выполнил сегодня свой первый официальный рейс. Лайнер с делегацией госкорпорации на борту приземлился в аэропорту космодрома Восточный.

По традиции воздушное судно встретили водяным салютом в виде арки, что символизирует открытие нового маршрута. Взлетно-посадочная полоса в Восточном открылась совсем недавно — чуть больше недели назад. Теперь космические аппараты можно будет доставлять на космодром прямыми авиарейсами, это существенно сократит время транспортировки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийский океан. Он был запущен весной 1972 года с космодрома Байконур. Однако спутник так и не смог выйти на межпланетную траекторию, все это время он находился на эллиптической орбите Земли.