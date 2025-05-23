Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетней Лизы
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Фото, видео: 5-tv.ru
Девочка страдает от заболевания крови, ей необходима дорогостоящая терапия.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказывали о восьмилетней Лизе из Санкт-Петербурга.
Девочка страдает от заболевания крови. И ей необходима специальная терапия стоимостью больше двух миллионов рублей.
И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше. Огромное вам спасибо!