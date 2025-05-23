Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Народный артист СССР поставил самые известные спектакли страны, в числе которых «Щелкунчик» и «Ромео и Джульетта».

Сегодня на исторической сцене Большого театра пройдет прощание с Юрием Григоровичем.

Великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета, — вот такие слова написала Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями.

Мастер поставил самые известные спектакли страны — «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта». Почти 30 лет был главным балетмейстером Большого театра.

Он народный артист СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и высшей награды России — ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.

Григорович скончался в понедельник на 99-м году жизни из-за осложнений после двусторонней пневмонии. Мэтра похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.