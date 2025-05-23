Большая вода: в Якутии осложняется ситуация с паводками

В Якутии осложняется ситуация с паводками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Шипицин; 5-tv.ru

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Подтоплены несколько поселков, а также город Среднеколымск.

В Якутии осложняется ситуация с паводками. Для устранения ледяных заторов специалисты проводят взрывные работы. Уже использовали более восьми тонн тротила. Но, как сообщили в МЧС, пока взрывы не принесли результата.

За прошедшие сутки лед не продвинулся ни на метр. Из-за разлива реки в западне оказались десятки животных.

Подтоплены несколько поселков, а также город Среднеколымск. В ближайшие дни специалисты ждут появления новых заторов на реке. А значит, и ухудшения ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить компенсацию за ущерб от паводка.