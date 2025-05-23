«Народ не простит»: Майданов высказался о беглых иноагентах

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Уехавшие знаменитости поступили необдуманно, поэтому были точно также преданы западными странами.

Россияне не смогут простить сбежавших артистов за предательство Родины. Такое мнение выразил корреспонденту 5-tv.ru заслуженный артист России, депутат Государственной думы Денис Майданов на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

По словам исполнителя, знаменитостей, которые уехали из страны и стали иностранными агентами, не смогут простить в первую очередь люди, которые живут в России.

«Они столько наговорили, что Родина вряд ли их сможет простить. Вообще, все решает народ. Конечно, есть власть, которая выносит свои вердикты. Но народ простить, я думаю, их не сможет», — предположил исполнитель.

Однако некоторые такие артисты уже не раз признавались в том, что скучают по России, ее городам и людям. Майданов отметил, что подобные чувства доказывают лишь то, что иноагенты поступили необдуманно, погубив собственную карьеру и потеряв родную страну.

«Мне их жалко. Потому что они, когда уезжали, думали, что чувство ностальгии никогда их не посетит, никогда они не встретятся с тоской по Родине. То есть, их политические убеждения им казались номер один, во главе всего. А в конечном итоге оказалось, что они добровольно отказались от своего зрителя, и от своей Родины, и от заработка, как следствие», — пояснил артист.

Он подчеркнул, что многие уехавшие знаменитости состоялись именно в России, а там их лишь использовали, затем выбросили. Певец уверен, что прежде чем высказывать свою точку зрения на проблемы такого масштаба, мало просто знать о событии, необходим глубокий анализ ситуации со всех сторон.

«Для того чтобы делать какие-то заявления, нужно разбираться в геополитике, разбираться в истории, иметь анализ, иметь возможность взять паузу, подумать, посмотреть, что происходит в мире», — настаивал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Майданов поддержал идею включения патриотических песен в школьную программу.