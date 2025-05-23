Совет ЕС обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zheng Kaijun; 5-tv.ru

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Заседание состоится 27 мая, это уже восьмое слушание по Будапешту.

Совет ЕС снова попытается лишить Венгрию права голоса. Такие меры обсудят на ближайшем заседании 27 мая.

Будапешт неоднократно выступал против политики ЕС, в том числе грозился наложить вето на продление антироссийских санкций.

Кроме того, Венгрия отказывается поддерживать новые пакеты помощи Киеву. И теперь Брюссель хочет применить седьмую статью договора о ЕС — она позволяет лишить страну права голосовать, если та угрожает ценностям Евросоюза. Каким именно, конечно, никто не поясняет, но звучит громко.

Правда, это решение должно быть принято единогласно, а с этим в дружной европейской семье могут возникнуть проблемы.

Это уже восьмое слушание по Венгрии, а сама процедура была инициирована еще в 2018 году.