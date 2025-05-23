«Это будет новый этап взросления»: мать Глеба Калюжного о его предстоящей службе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Женщина считает исполнение долга перед Родиной обязанностью всех мужчин.

Служба в армии поможет Глебу Калюжному с самоорганизацией и планированием. Об этом 5-tv.ru рассказала мама актера и рэпера Наталья.

По словам женщины, ее сын сможет укрепить дисциплину при прохождении воинской службы.

«Для него это будет новый этап взросления. Он на разрыв работает, где-то по несколько проектов, и он может проспать. Для меня, как для мамы, важно его здоровье, а это будет режим, организация. Он научится со временем работать», — отметила Наталья Калюжная.

Мама 27-летнего актера добавила, что считает исполнение долга перед Родиной обязанностью всех мужчин. Она поделилась, что в их семье военную службу проходил ее отец, а деды воевали.

Наталья заверила, что служба не станет особой сложностью для ее сына, так как он привык к нагрузкам. Недавно артист побывал на съемках в ДНР и в Мариуполе, где прошел курс молодого бойца.

«Оттуда он приехал совершенно другим. Считаю, что это хорошая школа. В Москве мы оторваны от реальности. Мужчинам стоит посмотреть, что происходит вокруг», — пояснила собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Калюжный проводил себя в армию концертом в Москве.