«Это будет новый этап взросления»: мать Глеба Калюжного о его предстоящей службе
Мать Глеба Калюжного считает уход сына в армию важным этапом взросления
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Женщина считает исполнение долга перед Родиной обязанностью всех мужчин.
Служба в армии поможет Глебу Калюжному с самоорганизацией и планированием. Об этом 5-tv.ru рассказала мама актера и рэпера Наталья.
По словам женщины, ее сын сможет укрепить дисциплину при прохождении воинской службы.
«Для него это будет новый этап взросления. Он на разрыв работает, где-то по несколько проектов, и он может проспать. Для меня, как для мамы, важно его здоровье, а это будет режим, организация. Он научится со временем работать», — отметила Наталья Калюжная.
Мама 27-летнего актера добавила, что считает исполнение долга перед Родиной обязанностью всех мужчин. Она поделилась, что в их семье военную службу проходил ее отец, а деды воевали.
Наталья заверила, что служба не станет особой сложностью для ее сына, так как он привык к нагрузкам. Недавно артист побывал на съемках в ДНР и в Мариуполе, где прошел курс молодого бойца.
«Оттуда он приехал совершенно другим. Считаю, что это хорошая школа. В Москве мы оторваны от реальности. Мужчинам стоит посмотреть, что происходит вокруг», — пояснила собеседница.
Ранее, писал 5-tv.ru, Калюжный проводил себя в армию концертом в Москве.