Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Другие значимые для жизни объекты возведут рядом с постройкой.

В Донецке впервые за 11 лет постоят многоэтажный дом. Фундамент здания уже залили. Об этом рассказал корреспондент 5-tv.ru Сергей Прудников.

Возведут объект в центре города. Здесь появится высотка в 23 этажа. Всего в доме будет 152 квартиры. К тому же, дом будет располагать подземным паркингом. Минимальный метраж однокомнатной квартиры составит 55 квадратных метров.

«Вводим в эксплуатацию в октябре 2026 года. Рядом будет строиться еще одно помещение с детским садом на 200 мест плюс поликлиника в соседнем комплексе», — добавляет Владимир Сергеев, заместитель директора по строительству.

В настоящий момент на месте работают более 50 строителей, которые в большинстве своем проживают в ДНР. Основными поставщиками строительных материалов стали местные специализированные компании, поставляющие металлические конструкции, щебень, цемент и другие компоненты.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР.