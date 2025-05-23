Съезд дрифтеров разогнали в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; 5-tv.ru

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Полиция задержала пятерых самых активных уличных гонщиков

В Санкт-Петербурге сорван первый в этом сезоне слет местных дрифтеров. Дорожные хулиганы перекрыли движение по одной из улиц на окраине города. Но успели провести лишь несколько заездов.

Естественно, все закончилось с появлением первого экипажа ГИБДД. Задержано пятеро водителей, официальная претензия к ним — это незаконное изменение конструкции автомобиля. Их машины отправлены на спецпарковку.

Ранее 5-tv.ru писал, что гонщик из Дагестана осужден по уголовной статье и заплатит штраф. Суд Каспийска впервые в России вынес приговор по делу об угрозе безопасности движения. Обвиняемый — 18-летний водитель дорогого внедорожника, который устроил лихой заезд по встречке. И сам же выдал себя, когда решил похвастаться безрассудными гонками с подписчиками в соцсетях.

Теперь ему придется оплатить штраф в размере 180 тысяч рублей.