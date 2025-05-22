Девушка погибла в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Четверо детей получили ранения.

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате террористической атаки на гражданский автомобиль погибла девушка. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал губернатора региона Евгений Балицкий.

Также пострадали четверо детей. Самому старшему ребенку — десять лет, другим — девять и восемь, младшему — всего год.

По имеющимся данным, у детей были диагностированы ранения средней степени тяжести. В настоящий момент медицинские работники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Уточнялось, что угрозы для жизни несовершеннолетних нет.

Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами. Пострадавшим и семье погибшей окажут всестороннюю помощь. Ведется следствие.

До этого, 14 мая, ВСУ атаковали администрацию города в Запорожской области беспилотниками. В результате ударов были пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины. Они собирались поджечь военкомат.