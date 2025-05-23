Гарвардский университет лишился права принимать иностранных студентов

Фото: AP/ТАСС

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Ранее администрация Трампа запрашивала у руководства учреждения информацию об инцидентах с участием обучающихся по обмену.

Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвардский университет права принимать иностранных студентов на обучение. Об этом сообщила глава ведомства Кристи Ноэм на своей странице в соцсетях.

«Они лишились сертификата по программе обучения студентов по обмену в результате несоблюдения закона. Пусть это послужит предупреждением для всех университетов и академических учреждений по всей стране», — говорится в публикации.

Причиной было названо то, что руководство университета поощряет антисемитизм и акты насилия на территории учебного кампуса.

Также Ноэм добавила, что принимать иностранных студентов в стенах учреждения — это привилегия, а не право. Так как университеты получают выгоду в виде высокой оплаты за обучение зарубежных граждан.

В апреле администрация Трампа запрашивала у Гарварда информацию об инцидентах, в которых иностранные студенты представляли опасность для других обучающихся и сотрудников учреждения, а также о тех случаях, когда они препятствовали учебному процессу.

Однако Гарвард отказался сотрудничать и попал под санкции, лишившись государственного финансирования на 2,7 миллиона долларов.

Теперь же все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения страны, чтобы сохранить свой нынешний статус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшего директора ФБР обвинили в призыве убить президента США Дональда Трампа.