Балерина Сташкевич получила звание заслуженной артистки России

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Она работает в труппе Большого театра с 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин присудил звание заслуженной артистки России приме-балерине Большого театра Анастасии Сташкевич. Указ о присвоении титула опубликовали на сайте нормативно-правовых актов.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Сташкевич Анастасии Витальевне — артистке балета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России», — говорится в документе.

Также звания заслуженных работников культуры России получили директор Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца Петр Данилов, управляющая творческим коллективом Концертного оркестра духовых инструментов Ростовской государственной филармонии Екатерина Максюта и художественный руководитель хореографического ансамбля Пермского национального исследовательского политехнического университета Любовь Николаева.

Анастасия Сташкевич роилась в Ленинграде в 1984 году. Окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в труппу Большого театра в 2003 году. Удостоена звания народной артистки Республика Северная Осетия-Алания в 2023 году.

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