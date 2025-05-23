«Все-таки центр Питера»: Волочкова назвала еще одну причину продажи квартиры

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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Балерина призналась, что это был вынужденный шаг.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова продала квартиру в центре Санкт-Петербурга из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Произошла несколько лет назад протечка с крыши. По причине недосмотра управляющей компании. Я выиграла судебный процесс, была проведена экспертиза. Продажа квартиры не связана с нуждой или сложностями. Это просто вынужденный шаг, потому что она тянула у меня деньги на ее содержание. Там очень дорогая коммуналка. Все-таки центр Питера», — поделилась она.

Волочкова добавила, что квартиру ей подарил экс-супруг Сулейман Керимов. Балерина назвала предпринимателя «любовью всей своей жизни». А также заверила, что светлые воспоминания, связанные с недвижимостью, она сохранит в памяти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артистка продала свою украшенную мрамором и лепниной квартиру в Санкт-Петербурге. Жилплощадь недалеко от Михайловского дворца и Русского музея долгие годы пустовала.