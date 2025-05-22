«Готов к любому раскладу»: Калюжный мечтает попасть в элитные войска

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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В армию артист идет 27 мая, он уже прошел распределение после медкомиссии.

Рэпера и актера Глеба Калюжного распределили в десантные войска после прохождения медкомиссии в военкомате. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«По здоровью мне сказали спецназ, десант. Я готов к любому раскладу», — прокомментировал Калюжный.

Актер также высказался, что хотел бы служить в элитных войсках.

Прежде стало известно, что Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая.

Помимо ролей в кино и сериалах Глеб Калюжный известен благодаря своей музыкальной карьере. В дискографии артиста уже семь альбомов. Дебютный диск он выпустил в 2015 году, последний — в 2021-м. На его хиты снято восемь клипов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие планы Калюжный строит после своего возвращения из армии. Уже на 2026 год артист планирует большой тур по России, по странам СНГ. Кроме того, в апреле стоит ждать от Калюжного и кинопроекта, в котором он примет участие сразу в нескольких амплуа.