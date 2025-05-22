«Планы грандиозные»: Калюжный намерен вернуться к концертам уже в 2026 году

Калюжный намерен вернуться к концертам уже в 2026 году

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист рассказал о предстоящем туре.

В будущем году уходящий в армию музыкант и актер Глеб Калюжный уже планирует вернуться к концертной деятельности, да и помимо этого, планов у него немало. Главными артист поделился с 5-tv.ru.

«Планы грандиозные. В 2026 году состоится большой тур по России, по странам СНГ. В апреле мы будем снимать уже сами кино… В общем, планы большие!» — поделился музыкант.

Обо всем артист решил не рассказывать и попросил не сглазить его.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности о службе Калюжного в армии. Глеб отправится на срочную службу 27 мая. По сведениям продюсера артиста Григория Сухова, актер уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00. Род войск актер не знает, определение происходит на сборном пункте Москвы. Калюжный особых предпочтений по этому поводу не имеет — он рад служить там, где будет полезен.

Также 5-tv.ru рассказывал, что Калюжный порвал со своей возлюбленной пиарщицей Иды Галич. Об отношениях популярного артиста стало известно год назад. Тогда Глеб появился с Анной на мероприятии, посвященном старту нового сезона стриминговой платформы.