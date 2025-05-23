Российские вертолетчики громят бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как российские вертолетчики громят бронетехнику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Под удар попала также пехота неприятеля.
Экипажи вертолетов Ми-35М группировки войск «Север» уничтожили пехоту и бронированную технику ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
После нанесения удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, защитившись от возможной атаки ПЗРК противника с помощью отстрела тепловых ловушек.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.