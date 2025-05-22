«Дождалась»: блогер Аня Покров выходит замуж

Фото: Instagram*/pokrov90

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Со своим избранником она в отношениях уже пять лет.

Блогер Аня Покров выходит замуж за своего возлюбленного Антона Бабича. Об изменении статуса она рассказала фанатам в личном блоге.

«Я сказала „да!“», — лаконично подписала пост блогер.

«У меня больше нет девушки, потому что у меня появилась будущая жена. Она дождалась», — прокомментировал, в свою очередь, Антон Бабич.

Важный вопрос блогер задал своей любимой на фоне гор на Алтае, когда они веселились в поле. Девушка сначала растерялась, а затем радостно крикнула, что согласна стать его женой.

АнеПокров 25 лет, она старше своего избранника на один год. Совсем недавно, 10 мая, пара отметила годовщину — вместе они уже пять лет.

Аня является популярным российским видеоблогером. На ее страницы в социальных сетях подписано более семи миллионов человек. Она стала известной благодаря участию в тиктокерском доме Dream Team House в 2020 году. Покров также выпускает музыкальные треки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж. Это будет четвертый брак артистки.

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