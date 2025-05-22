Фото: www.globallookpress.com/Michael Corcoran

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Она должна обеспечить безопасность нашему государству.

Военнослужащие РФ сейчас решают задачу по созданию буферной зоны между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе заседания с членами правительства РФ.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — поделился президент.

Боевики ВСУ неоднократно вели обстрелы российских населенных пунктов. С начала специальной военной операции под огонь неоднократно попадали Белгородская, Курская и Брянская области.

Создание зоны безопасности будет направлено на защиту мирного населения и критической инфраструктуры.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.