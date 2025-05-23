Метро Петербурга выпустило коллекционные жетоны к 100-летию «Зенита»

Фото, видео: metro.spb.ru; 5-tv.ru

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Болельщики устроили за ними настоящую охоту.

Болельщики «Зенита» со всей России открыли охоту на коллекционные жетоны петербургского метро, посвященные столетию любимого клуба. Их отчеканили на Монетном дворе тиражом семь тысяч экземпляров.

Лицевую сторону украсила юбилейная эмблема — золотой лев на постаменте и цифра сто. Торжественная церемония гашения прошла на станции «Зенит».

«Будет достойным экземпляром в коллекции тех людей, которые интересуются не только Петербургским метрополитеном, но и историей клуба. Здесь небольшой анонс будет о „Зените“. В юбилейный год будет приятным подарком для всех болельщиков», — отметил начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин.

«Призываю всех болеть за „Зенит“!» — заявил председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.

А ранее в честь юбилея «Зенита» в метро запустили тематический поезд. Состав оформлен в цветах клуба. В вагонах можно узнать интересные факты о команде.