Военного пенсионера признали умершем из-за технической ошибки в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Пожилому мужчине пришлось доказывать, что он живой.

Жителю Петербурга пришлось доказывать, что он живой. Военный пенсионер попытался оформить льготу на проезд. Сначала все одобрили. Но спустя несколько часов на телефон пришло смс об отказе. Причина — страховое свидетельство принадлежит умершему человеку.

Петербуржец этому значения не придал. Подумал, что это чей-то розыгрыш. А через несколько дней заблокировали его зарплатную карту.

«Блокировка карт понеслась. Поехал, думал, что это приставы. Сотрудник (банка. — Прим. ред.) сказал: „Вы являетесь мертвым человеком, вас нет в живых“. Я говорю, на каком основании, если я перед вами?» — вспомнил свое возмущение пострадавший Андрей Алексеев.

Выяснилось, что его признали мертвым из-за технической ошибки. В городской больнице умер человек со схожими данными.

Петербуржец уже обратился в прокуратуру, и надеется, что вопрос решится в ближайшее время.