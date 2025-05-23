Фото, видео: 5-tv.ru

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Стратегия развития «зеленой» экономики в России рассчитана до 2050 года.

«Росатом» и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в области использования низкоуглеродной энергии в рамках 11-го Невского международного конгресса.

На главной площадке для обсуждения вопросов экологии в Петербурге собрались более 450 иностранных гостей из 76 стран. Основная тема конгресса — экологическое благополучие и развитие так называемой «зеленой» экономики. Сейчас в приоритете — безотходное и чистое производство.

«В чем главный вызов? Начиная с первых дней реализации проекта, задача формулировалась как применение лучших мировых практик и вовлечение в эти процессы наиболее передовых зарубежных технологий. И в годы пандемии, и особенно в годы этого огромного количества санкций, концепция была изменена на разработку национальных технологий, действующих исключительно на основе российских технологических решений с возможным привлечением оборудования из дружественных стран», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Россия в этом отношении соблюдает все международные договоренности: стратегия развития зеленой экономики рассчитана до 2050 года. Одна из ее составляющих — это низкоуглеродные решения. Передовой, с точки зрения природосбережения, считается атомная энергетика. Если раньше отработавшее ядерное топливо хранили, то теперь его включают в замкнутый топливный цикл.