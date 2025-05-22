Народного артиста СССР Владимирова похоронили на Даниловском кладбище в Москве
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Утром состоялось отпевание в Храме Иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
В Большом театре состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, выдающимся балетным артистом и педагогом Юрием Владимировым. Кадры с траурного мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Утром состоялось отпевание балетмейстера в храме Иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Простились с Юрием Владимировым в главном фойе исторического здания Большого театра. Скорбящие поклонники и близкие артиста принесли к его гробу цветы.
Проводить артиста в последний путь пришли в том числе прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист РФ Андрис Лиепа и балетмейстер-репетитор труппы Большого театра Нина Семизорова.
Похоронили артиста на Даниловском кладбище.
Юрий Владимиров скончался 19 мая в возрасте 83 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что смерть Юрия Григоровича и Владимирова стала большой потерей для русского балета. Творчество и сцена были для артистов больше, чем работой. В мире балета вызвал большой резонанс тот факт, что две выдающиеся фигуры Большого театра ушли из жизни в один день.