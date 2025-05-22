Ковальчук заявил о планах РФ развивать сотрудничество с Абхазией в науке

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Ранее были заключены не менее значимые соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном.

Президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписал соглашение о научном сотрудничестве с Академией наук Абхазии.

Ковальчук подчеркнул, что ранее были заключены не менее значимые соглашения с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном. Глава НИЦ «Курчатовский институт» также обратил внимание, что подписывал большинство из них в присутствии президентов.

«Я их подписывал по большей части в присутствии президентов наших и соответствующих государств. Это очень важно, потому что выработали систему. Например, с Белоруссией было создано, что мы утвердили стратегию — она утверждена союзным государством, двумя президентами — стратегию научно-технологического развития союзного государства», — рассказал Ковальчук.

Он отметил, что наиболее простой и эффективный метод взаимодействия — открытие филиалов. НИЦ «Курчатовский институт» открыл десятки отделений по стране и на территории зарубежных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что материалы для ледоколов будут сертифицированы в «Курчатовском институте». В исследовательском центре были разработаны хладостойкие стали, выдерживающие температуру до -60 градусов.