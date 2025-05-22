Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер снимается в фильме Алексея Ефимовича «Шум времени».

Актер Никита Кологривый считает, что работать с режиссером Алексеем Учителем — высокая планка для артиста. Об этом он рассказал на съемках фильма «Шум времени».

«Для меня высокая планка — играть в картине Алексея Ефимовича. Все-таки это режиссер качественной киношной школы. Мне необходимо в ней побывать. Мне очень нравится его подход. Здесь я был готов к дотошной, хирургической работе. Каждый кадр, каждая сцена выверяется. Это его заслуга. Ему надо спасибо сказать», — поделился впечатлениями Кологривый от работы с Учителем.

Кологривый сыграет в этом фильме композитора Тихонова. В этой роли он воплотит собирательный образ музыкального чиновника, черты которого взяты с нескольких прототипов.

Артист также рассказал, что он любит кастинги и видит в них честное общение режиссера с актером. По его словам, на этом этапе маэстро смотрит, как исполнитель роли относится к материалу, с которым предстоит работать на площадке.

Однако ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Учитель не сразу разглядел потенциал в Никите. Сначала он не хотел его брать в свою картину. Но актер доказал ему талантом и трудом, что достоин роли Тихонова.

Картина «Шум времени» посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу. Она охватывает разные этапы его жизни: от юности до последних дней. Съемки будут проводиться в Москве и Санкт-Петербурге.