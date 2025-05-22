«Ждем»: Песков сообщил об отправке Киеву списка для обмена пленными

Песков сообщил об отправке Киеву списка для обмена пленными «1000 на 1000»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Встречное письмо пока не пришло.

Россия направила Украине список военнослужащих для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что ответа от Киева в настоящий момент не поступило.

«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем», — сказал Песков.

Договоренность об обмене пленными — одно из следствий переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась два часа. Делегацию РФ возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новый раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Ватикане при участии американской делегации. По предварительной информации, в ее состав войдут госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.