«Не стыдно за этот образ жизни»: вора в законе «Хобота» приговорили к 8 годам колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он не расстраивается — в тюрьме планирует раскрыть свой творческий потенциал.

Московский областной суд приговорил криминального авторитета Андрея Вознесенского, известного как «Хобот», к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. В интервью 5-tv.ru вор в законе заявил, что лишение свободы поспособствует раскрытию его творческого потенциала.

«Стихи пишутся только в одиночной камере, в голоде и холоде. Поэт должен быть холодный и голодный, в этом хорошо получается. А на свободе быт заедает настолько, что никакого творчества, никаких творческих порывов нет», — сказал он.

Вознесенский поблагодарил судью за вынесенный приговор — он признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Я благодарил судью за восемь лет. Не десять и не 14, не 15. За восемь лет еще можно даже до конца приговора. Я сказал: «Спасибо большое», — рассказал вор в законе.

Адвокат подсудимого надеется, что тот все же сможет избежать колонии. Сам Вознесенский надежд на это не питает. Вор в законе подчеркнул, что ему не стыдно за свой образ жизни и он не нуждается во втором шансе.

«Даже если я бы начал жизнь заново, мне не стыдно за этот образ жизни. Я бы по-другому не начал жить. Мне есть чем гордиться, поверьте мне», — заявил Вознесенский.

Андрей Вознесенский был коронован как вор в законе и закреплен за территорией Санкт-Петербурга в 1997 году. Он многократно судим за разбой, хранение наркотиков, вымогательство и экономические преступления. Всего в тюрьме провел около 25 лет. Свое прозвище — «Хобот» — получил из-за крупного носа. Был близким другом певца Михаила Круга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ.