Образование уже не модно: дети Кортни Кардашьян не ходят в школу

Фото: www.globallookpress.com/Disney; 5-tv.ru

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Светская львица воспитывает четырех наследников.

Дети модели Кортни Кардашьян не ходит в школу, так как считает, что система образования устарела. Об этом она заявила в интервью на шоу своей сестры Хлои Кардашьян.

«Я думаю, что жить по-настоящему — это не значит соответствовать чему-то. Например, школьной системе образования. Я думаю: „Зачем дети ходят в школу?“ Правда. Она так устарела», — поделилась Кортни.

Она также рассказала, что ее дети полностью перешли на домашнее обучение. Это произошло после того, как они прислали своей матери видеоролики о людях, добившихся успеха, но так и не получивших образование.

У 46-летней Кортни четверо детей. Трое из них рождены от бизнесмена Скотта Дисика: Мэйсон, Пенелопа, Рейн. Пару лет назад светская львица вновь стала мамой от своего мужа барабанщика Трэвиса Баркера. У пары родился сын Рокки.

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