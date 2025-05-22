ФНС ликвидирует бутик Филиппа Киркорова

Фото: © РИА Новости/Владимир Новиков

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Счета компании заблокировали в ноябре 2024 года, сейчас запущен процесс закрытия юридического лица.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидирует бутик народного артиста РФ Филиппа Киркорова Phil 4 You. Об этом сообщается на сайте единого государственного реестра юридических лиц.

Киркоров зарегистрировал юридическое лицо в 2011 году и открыл магазин со стартовым капиталом в размере 50 тысяч рублей. Идея артиста была в том, чтобы создать фирменный магазин, где продавалась бы одежда, обувь и сценические костюмы.

Слабое звено в предпринимательской деятельности Киркорова — подбор кадров. Первое время бизнес приносил хорошую прибыль, но из-за хамского поведения сотрудников начались убытки. Было принято решение переместить бутик в другой торговый центр, что повлекло за собой еще больший минус.

5-tv.ru выяснили, что бизнес Киркорова мог быть ликвидирован еще в 2014 году. В итоге заблокировать счета компании удалось только в ноябре 2024 года, а сейчас запущен процесс ликвидации юридического лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров отметил день рождения.