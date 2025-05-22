Гений балета: появилась причина смерти Юрия Григоровича

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

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Народному артисту СССР было 98 лет.

Народный артист СССР и легенда балета Юрий Григорович умер из-за осложнений двухсторонней пневмонии. Об этом после беседы с окружением артиста сообщил источник информационного агентства РИА Новости.

О смерти мастера стало известно 20 мая. Его помощник Александр Колесников подтвердил информацию, отметив, что церемония прощания пройдет 23 мая. Урну с прахом планируют захоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой артиста — прославленной балериной Наталией Бессмертновой.

Юрий Николаевич Григорович родился в Ленинграде в 1927 году. Свою карьеру он начал в качестве солиста в театре имени Кирова, где выступал с 1947 по 1957 годы. Позже занял пост балетмейстера этого же театра, а в 1964 году возглавил балетную труппу Большого театра, проработав в этой должности до 1995 года. С 2008 года он продолжал трудиться в учреждении как штатный хореограф.

Григорович оставил после себя богатое творческое наследие. Он поставил восемь оригинальных балетов, созданных совместно с художником-постановщиком Симоном Вирсаладзе, а также адаптировал почти все классические постановки, вошедшие в репертуар Большого театра.

Среди его знаковых работ — «Щелкунчик» Чайковского, «Спартак» Хачатуряна, «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта» Прокофьева, а также «Золотой век» Шостаковича.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ушел из жизни танцовщик Юрий Владимиров. Он был солистом Большого театра, когда там творил Юрий Григорович.