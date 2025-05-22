«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артисты, работавшие вместе с ней на съемочной площадке, отзываются о ней как о человеке великой силы.

Коллеги по последнему фильму народной артистки России Евгении Добровольской не подозревали о том, что актриса была больна. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Туда», который и стал для нее прощанием со зрителем.

«То сияние, которое она излучала как человек, как личность, как персонаж с экрана, говорит нам о многом. <…> К своему стыду, я не знал, и я не мог предполагать (что артистка борется с раком желудка. — Прим. ред.). Поэтому это человек великой силы», — сказал актер Петр Федоров.

Федоров признался, что играть с ней было потрясающе. Он благодарен судьбе за то, что ему выпал шанс сотрудничать с таким человеком.

Актриса Ирина Старшенбаум тоже очень тепло отзывается о работе с Евгенией Добровольской. Ирина также отметила, что не знала и даже не подозревала о недуге коллеги.

«Для меня большая честь была поработать с такой актрисой. Вы знаете, удивительно, что великие актрисы, какой являлась, конечно же, она, они в любом состоянии делают свою работу безупречно. Невозможно понять, что что-то не так», — восхитилась Старшенбаум.

Режиссер и сценарист картины «Туда» Иван Петухов вспомнил, как они снимали одну из сцен, которая стала символичной и запомнилась кинематографисту навсегда.

«Женя Добровольская играла маму Вадима (роль Федорова в фильме „Туда“. — Прим. ред.). Есть момент, когда они прощаются перед сном. Она машет ему рукой на прощание. Вы дойдете до этого момента и подумайте о том, что он означает в реальной Жениной жизни. Просто вот этот вот короткий взмах у меня лично отпечатался. И мне, кажется, с ним уже не расстаться», — признался Петухов.

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии. С раком актриса боролась с 2023-го. Народной артистке России было 60 лет.

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