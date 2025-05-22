Бегала среди мусора: в Казани полицейские нашли ребенка-маугли

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Предположительно, пострадавшая — девочка.

В Казани полицейские изъяли ребенка-маугли из квартиры, заваленной мусором. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что 33-летняя жительница Казани не справляется с обязанностями по содержанию и воспитанию малолетнего ребенка. По указанному адресу прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних.

В квартире же царила антисанитария: она была завалена мусором, там отсутствовали условия для проживания ребенка. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Местные Telegram-каналы пишут, что хозяйка квартиры напала на инспекторов. Правоохранителям пришлось вызывать подмогу, справиться с женщиной самостоятельно они не смогли.

В ходе осмотра жилого помещения был обнаружен ребенок. Предположительно, девочка. Она бегала среди разбросанного мусора. Сотрудники полиции изъяли ребенка и доставили в городскую поликлинику. Мать забрали в отделение полиции. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодаре собака укусила за лицо семилетнего мальчика. По факту нападения проводится проверка.