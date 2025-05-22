Священник за штурвалом: Александра Ревенко вспомнила свой самый необычный полет

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Новиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса до сих пор находится под впечатлением от этого опыта.

Самая необычная поездка актрисы Александры Ревенко случилась со священнослужителем в качестве пилота самолета. Об этом звезда сериала «Содержанки» рассказала на премьере фильма «Туда» в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Один раз я летала на маленьком самолете, и за штурвалом был священнослужитель», — поделилась Ревенко.

Актриса получила этот увлекательный опыт, потому что священнослужитель увлекался пилотированием воздушных средств.

Такая поездка получилась в духе фильма «Туда». Ведь его главная героиня Вера тоже авантюристка и любит приключения и путешествия. Однако и за плечами Ревенко есть роль в роуд-муви «Вдвоем», где чиновница в кризисе колесит по Пермскому краю.

Александра Ревенко — российская актриса театра и кино, закончившая Школу-студию МХАТ в студии Кирилла Серебрянникова. Она также была ведущей артисткой «Гоголь-центра». На экране Александра играет преимущественно в сериалах: «Вы все меня бесите», «Без свидетелей», «Содержанки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Юлия Волкова беспокоится о безопасности своих детей.