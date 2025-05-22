Слезы Лерчек не помогли: экс-супруги Чекалины остаются под домашним арестом до конца июня

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Интернет-знаменитость обвиняется в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России.

Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) и ее экс-супругу Артему Чекалину продлили домашний арест. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Троицкий суд Москвы оставил под домашним арестом Чекалиных, которые обвиняются в выводе денежных средств в размере более 250 миллионов рублей из России.

Продление данной меры пресечения стороной обвинения было обоснованно еще не завершившимся расследованием. Все обстоятельства дела выясняются, а установленных ранее сроков для этого не хватило.

Сообщается, что Лерчек во время заседания заревела и просила отменить домашний арест. Она заявила, что из-за данной меры пресечения не может должным образом исполнять родительские обязанности. Наследники блогера просят мать привозить и отвозить их в школу, присутствовать на конкурсах и выступлениях. Однако аргументы Лерчек суд не принял во внимание и продлил арест.

Бывшим супругам Чекалиным предъявлены обвинения по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Они совместно с партнером по бизнесу Романом Вишняком продавали фитнес-марафоны в интернете. Договоры были заключены с иностранными юридическими лицами, оплата происходила на счета финансовых организаций из-за рубежа. В контролирующие валютные операции учреждения блогеры направляли документы, в которых указывали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов.

Кроме того, появилась информация о том, что у Лерчек есть еще один долг перед налоговой службой в размере 28 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказала блогер Мария Погребняк о разводе Чекалиных.