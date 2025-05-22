Учится в двух школах и играет в театре: маму Тимати осуждают за большие нагрузки внучки

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Симона Юнусова считает, что ребенку должно быть трудно еще с самого детства.

Дочь популярного исполнителя Тимати Алиса учится в двух школах, играет в театре, занимается английским языком и готовится к новому проекту. О плотном графике 11-летнего ребенка рассказала бабушка девочки Симона Юнусова в своем личном блоге. Ролик женщины быстро начали обсуждать и осуждать.

«Подходит к концу май, это один из самых сложных месяцев, как декабрь. Итоговые контрольные в британской школе, экзамены — в русской, заключительные спектакли в двух актерских студиях, последний блок English acting (актерское мастерство на английском языке. — Прим. ред.) на „Мосфильме“, а еще началась подготовка к новому проекту…» — поделилась Симона.

Слова бабушки вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие пользователи считают, что на Алису возложили нагрузку, с которой могут не справиться даже взрослые, и переживают, что у ребенка не останется времени на детство.

«Что сказать… Сложно! Но мозгу должно быть трудно. Я искренне завидую насыщенной и интересной жизни Алисы! Пусть дальше будет больше и интереснее! Уверена, что все усилия принесут плоды и удовлетворение», — поучительно рассказала мама известного музыканта.

Алиса родилась в 2014 году в семье Тимура Юнусова (Тимати) и модели Алены Шишковой. После расставания родителей девочка живет с бабушкой Симоной Юнусовой, которая активно участвует в ее воспитании.

С ранних лет Алиса сопровождает родителей на светских мероприятиях и участвует в детских фотосессиях, однако семья подчеркивает, что главной задачей остается получение качественного образования.

Симона Юнусова ведет блог, где делится фрагментами жизни внучки. Ее подход к воспитанию часто обсуждается в соцсетях, где многие хвалят бабушку за внимание к развитию ребенка. Однако есть и другая точка зрения, некоторые комментаторы обвиняют женщину в излишней опеке внучки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленной 41-летнего рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова, известного как Тимати, Валентине Ивановой всего 21, но уже скоро она станет мамой.