Зеленое антигистаминное: как крапива может помочь аллергикам

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Напиток из этого растения — настоящее сокровище.

Крапива способна облегчить симптомы аллергии. Об этом URA.RU сообщил травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский.

По словам эксперта, чай из листьев крапивы — не только вкусный и популярный, но и полезный напиток. Например, он ослабляет аллергические реакции.

«Крапива может помочь предотвратить симптомы аллергии, подавляя воспалительные реакции, которые вызывают симптомы сенной лихорадки. Считается, что это травянистое растение блокирует рецепторы к гистамину, который вызывается аллергенами», — пояснил специалист.

Кроме того, данное растение подавляет фермент триптазу, что также уменьшает проявление данного заболевания.

Гистамин провоцирует воспалительные процессы, характерные для этого недуга. Данное вещество выделяется в теле после того, как иммунитет реагирует на появление аллергена в организме. Триптаза же высвобождается вслед за гистамином и усиливает его эффект, уточнил Юровский.

Однако стоит запомнить, что крапива не лечит аллергию, а лишь облегчает ее протекание. А еще эксперт посоветовал, перед тем как начать пить чай из этой травы, необходимо проконсультироваться с врачом. Совсем стоит отказаться от употребления данного растения, если есть индивидуальная непереносимость или склонность к сгущению крови.

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